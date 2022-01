Aufregung um US-Politikerin

Sarah Palin hat Corona – und geht ins Restaurant

In New Yorker Restaurants haben eigentlich nur Geimpfte Zutritt. Für die US-Politikerin Sarah Palin gab es offenbar eine Ausnahme – dabei hatte sich die Republikanerin gerade erst positiv getestet.

Aufnahmen aus einem New Yorker Restaurant bringen die US-Politikerin Sarah Palin in Erklärungsnot. Am Mittwochabend (Ortszeit) wurde die frühere Gouverneurin von Alaska im Elio's in Manhattan gesehen – zwei Tage, nachdem sie positiv auf das Coronavirus getestet wurde.

In diesem auf Twitter verbreiteten Video ist Palin mit vier anderen Gästen an einem Tisch unter einem Vorzelt des Lokals zu sehen:







Palins Besuch im Elio's ist ein klarer Bruch der Verhaltensregeln der US-Gesundheitsbehörde CDC. Diese schreiben im Fall einer Corona-Infektion vor, sich mindestens fünf Tage zu isolieren und weitere fünf Tage nur mit Maske unter Menschen zu gehen. Der Journalist Shawn McCreesh berichtet auf Twitter, er habe Palin vor dem Restaurant auf ihr Verhalten angesprochen; sie habe aber nur gesagt, es gehe ihr gut. Auch eine Anfrage der "Daily Mail" ließ Palin bislang unbeantwortet.

Sarah Palin bringt Restaurant in Bedrängnis

Dabei bringt ihr Verhalten auch die Betreiber des Elio's in Bedrängnis. Zumal Palin dort schon am Samstag zuvor gesehen wurde – im Innenraum. Der dürfte Palin eigentlich gar nicht offen stehen, denn in der New Yorker Gastronomie haben offiziell nur Geimpfte und Genesene Zugang. "Wir nehmen diesen Einzelfall – ein bedauerliches Versehen – sehr ernst", so der Geschäftsführer Luca Guaitolini zur "Daily Mail". Palin habe sich inzwischen im Lokal entschuldigt für die Aufregung.

Ob Palin die Mitarbeiter des Lokals auf ihre Infektion hingewiesen habe, konnte er nicht sagen. "Wir haben sie entsprechend der Corona-Regeln dann im Vorzelt des Lokals platziert", so Guaitolini. "Wir sind ein öffentliches Lokal und behandeln alle Gäste gleich." Rechtliche Konsequenzen soll es aber weder für Palin noch für das Elio's geben. Ein Behördensprecher sagte der "New York Times", dass nur solche Corona-Vergehen geahndet würden, die bei Kontrollen durch die Stadtverwaltung registriert werden.

Palin machte auch Werbung für Donald Trump

Ein New Yorker Richter hatte Palins Infektion am Montag öffentlich gemacht. denn eigentlich sollte in dieser Woche Palins Klage gegen die "New York Times" verhandelt werden. Palin wirft der Zeitung Rufmord vor, weil diese ihr in einem Artikel eine moralische Verantwortung für einen Amoklauf 2011 vorhielt. Der Prozess soll nun am 3. Februar weitergehen.

Sarah Palin war von 2006 bis 2009 Gouverneurin von Alaska. Bei der Präsidentschaftswahl 2008 trat sie als Vize des republikanischen Kandidaten John McCain an – und verlor die Wahl gegen Barack Obama und Joe Biden. Im Wahlkampf 2016 warb sie für Donald Trump. Palin ist bekannt für extreme politische Positionen, etwa im Waffenrecht oder beim Thema Abtreibung.