Donald Trump soll in seinem ersten Amtsjahr die Idee gehabt haben, Hurrikans mit Atomraketen anzugreifen. Aber damit nicht genug: Er bef├╝rchtete offenbar auch, dass China die USA mit Wirbelst├╝rmen beschie├čt.

Der ehemalige US-Pr├Ąsident Donald Trump soll in seinem ersten Amtsjahr wiederholt seine Sicherheitsberater gefragt, ob China ├╝ber geheime Waffen verf├╝gt, mit deren Hilfe die Volksrepublik Hurrikans auf die USA schie├čen k├Ânne. Das berichtet das US-Magazin "The Rolling Stone" unter Berufung auf zwei ehemalige hochrangige Beamte, die nicht namentlich genannt werden.

So habe Trump sich erkundigt, welche Gegenma├čnahmen die USA bei einem Angriff mit Wirbelst├╝rmen einleiten und ob man sich dann in einem Krieg mit der Volksrepublik befinden w├╝rde. "Es war fast zu dumm f├╝r Worte", sagte ein ehemaliger Beamter des Wei├čen Hauses dem Magazin. "Ich hatte nicht das Gef├╝hl, dass er Witze machte." Bis 2018 ÔÇô seinem zweiten Amtsjahr ÔÇô habe der Republikaner in der Sache immer wieder nachgehakt.