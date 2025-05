Aktualisiert am 18.05.2025 - 12:39 Uhr

Bei ihrem ersten Aufeinandertreffen nach dem diplomatischen Eklat im Weißen Haus im Februar haben sich der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj und der US-Vizepräsident JD Vance die Hand gegeben. Die beiden Politiker trafen sich bei der Einführungszeremonie von Papst Leo XIV. auf dem Petersplatz in Rom. Selenskyj nahm mit seiner Ehefrau Olena Selenska an der Zeremonie teil, auch Vance brachte seine Gattin Usha mit in den Vatikan. Für die USA nahm zudem Außenminister Marco Rubio teil.