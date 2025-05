Angela Merkel unterhält sich im Rahmen der Kanzlerwahl auf der Besuchertribüne des Bundestags (Archivbild): Ihre Entscheidungen über Gasgeschäfte mit Russland stehen in der Kritik. (Quelle: IMAGO/Bernhard Herrmann/imago)

Grünen-Politiker haben die frühere schwarz-rote Bundesregierung unter Kanzlerin Angela Merkel (CDU) wegen der Abhängigkeit Deutschlands von russischem Gas scharf kritisiert. Michael Kellner (Grüne), der in der Ampel-Regierung Parlamentarischer Staatssekretär im Wirtschafts- und Energieministerium war, sagte der "Süddeutschen Zeitung" (SZ): "Angela Merkel wusste über die Risiken Bescheid und ist sie geflissentlich übergangen. Damit ist sie ihrem Amtseid, Schaden vom Land abzuwenden, nicht gerecht geworden."

Der Grünen-Vorsitzende Felix Banaszak sagte der SZ: "Ohne ernsthafte parlamentarische Aufklärung werden die bis heute offenen Fragen nicht zu klären sein." Er spielte damit auf einen Untersuchungsausschuss an.

Kanzleramt zog offenbar keine Konsequenzen aus Warnungen vor Gas-Deals

Die Zeitung forderte dazu bisher nicht öffentliche Unterlagen aus dem Kanzleramt und Ministerien an. Es geht dabei um den Verkauf deutscher Gasspeicher an den russischen Gazprom-Konzern, der 2015, also erst nach der Annexion der Krim durch Russland erfolgte, sowie die Haltung der damaligen Bundesregierung gegenüber dem Pipeline-Projekt Nord Stream 2.