Wir garantieren einerseits zum Beispiel sozialen Netzwerken, dass hinter jedem Nutzer eine reale Person steckt. Sie k├Ânnen damit ihre Communitys sch├╝tzen, zum Beispiel vor Bots, aber auch vor Datenleaks. Andererseits garantieren wir den Nutzern, dass wir direkt nach dem Login alle Daten l├Âschen. Wir leiten an Webseiten- oder App-Anbieter nur eine eindeutige Nummer weiter. Au├čerhalb dieser Anwendung sind die Daten also auch ├╝berhaupt nicht nutzbar, weil sie nicht zuzuordnen sind.

Wer nutzt diese Software bereits?

Wir sind inzwischen auf mehreren Webseiten integriert, inklusive einiger kleinerer Social-Media-Webseiten und auch im Bereich Whistleblowing. Der Umgang von sozialen Netzwerken mit schwierigen Situationen muss sich ├Ąndern. Wir brauchen als Gesellschaften etwas anderes als komplette Sperren.

Elon Musk will Twitter f├╝r 44 Milliarden Dollar kaufen und k├╝ndigte jetzt an, er w├╝rde den gesperrten Twitter-Account von Donald Trump wieder freischalten. Halten Sie das also f├╝r eine gute Idee?

Wir wollen mit unserem Projekt dazu beitragen, dass es bessere L├Âsungen und neue Denkans├Ątze gibt. Das Motto "Lasst uns alles Schlechte l├Âschen und sperren!" halten wir tats├Ąchlich f├╝r keinen guten oder demokratischen Ansatz.

Bastian Purrer (Quelle: privat)

Bastian Purrer ist Mitbegr├╝nder und Erfinder von humanID. Er lebt und arbeitet in Los Angeles.

Auch Musk sprach bereits davon, alle Nutzer bei Twitter k├╝nftig authentifizieren zu wollen. Er will aber ebenfalls keine Klarnamenpflicht, um die Anonymit├Ąt zu sch├╝tzen. Das klingt fast nach Ihrem Projekt, oder?

Es w├Ąre ein m├Âglicher Ansatz, ja. Wer derzeit gesperrt wird, kann innerhalb weniger Minuten einen neuen Account kreieren. So k├Ânnen Regeln nicht durchgesetzt werden, und es entsteht keine Glaubw├╝rdigkeit in einem sozialen Netzwerk. Wir m├╝ssen die Offline-Welt in die Online-Welt holen. Wer sich im realen Leben schlecht benimmt, hat irgendwann keine Freunde mehr. Online besteht dieses Prinzip aber eben nicht. Dabei sollte auch im Internet jeder nur eine Stimme haben d├╝rfen. Andererseits ist Anonymit├Ąt wichtig, vor allem auch f├╝r unterprivilegierte Gruppen, wie zum Beispiel Aktivisten oder sexuelle Minderheiten.

Viele bef├╝rchten, mit Elon Musk k├Ąme der Hass zu Twitter zur├╝ck.