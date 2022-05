Für seinen Einmarsch in den Irak stand der damalige US-Präsident George W. Bush massiv in der Kritik. Offenbar scheint ihn das Thema noch immer nicht loszulassen. Denn bei einer Rede leistete er sich nun einen verbalen Patzer.

Der ehemalige US-Präsident George W. Bush hat sich bei einer Rede in der Stadt Dallas in Texas einen peinlichen Versprecher geleistet. Bei einer Ansprache in dem nach ihm benannten Institut kam Bush auf den Krieg in der Ukraine und die Situation in Russland zu sprechen. "Das Ergebnis ist das Fehlen von Kontrollen und Gegenkontrollen in Russland und die Entscheidung eines einzigen Mannes, eine völlig ungerechtfertigte und brutale Invasion des Irak zu starten." Bush bemerkte direkt seinen Fehler und korrigierte anschließend, dass er nicht den Irak, sondern die Ukraine meinte.