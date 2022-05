"Es ist frustrierend" USA fliegen Babynahrung ĂŒber Ramstein ein Von dpa , afp Aktualisiert am 23.05.2022 - 08:39 Uhr Lesedauer: 2 Min. Von Ramstein fliegen die USA Babynahrung ein. (Symbolfoto) (Quelle: Boris Roessler/dpa-bilder)

Die USA greifen zu drastischen Mitteln: Weil in dem Land die Babynahrung knapp wird, wird nun von der MilitÀrbasis Nachschub eingeflogen. Grund ist der Ausfall einer Fabrik.

Wegen dramatischer EngpĂ€sse in den USA fliegt die US-Regierung ĂŒber ihren LuftwaffenstĂŒtzpunkt Ramstein in Rheinland-Pfalz SĂ€uglingsmilchnahrung ein. Eine US-MilitĂ€rmaschine mit dringend benötigtem Babymilchpulver ist am Sonntag im Bundesstaat Indiana gelandet. Das Flugzeug mit mehr als 31 Tonnen SĂ€uglingsnahrung war wenige Stunden zuvor in Ramstein gestartet

US-PrĂ€sident Joe Biden kĂŒndigte Sonntagabend (Ortszeit) eine zweite Lieferung an. "Wir haben einen zweiten Flug bekommen, um die spezielle SĂ€uglingsnahrung von NestlĂ© nach Pennsylvania zu transportieren", erklĂ€rte er auf Twitter. "Unser Team arbeitet rund um die Uhr, um allen, die es brauchen, sichere Babynahrung zukommen zu lassen."

Hintergrund der EngpĂ€sse in den USA ist der Ausfall einer Fabrik von Abbott, dem grĂ¶ĂŸten Hersteller von SĂ€uglingsmilchnahrung in den USA. Abbott hatte mehrere Produktlinien zurĂŒckgerufen, nachdem möglicherweise wegen bakterieller Verunreinigungen vier SĂ€uglinge erkrankt und zwei gestorben waren. Die Produktion in einem Werk der Firma im Bundesstaat Michigan wurde im Februar vorerst gestoppt. Biden hat die EngpĂ€sse zur Chefsache erklĂ€rt und unter anderem ein fĂŒr Kriegszeiten gedachtes Gesetz aktiviert, um die Produktion anzukurbeln.

"Es ist frustrierend"

Biden hatte zudem vergangene Woche die "Operation Fly Formula" (in etwa: "Operation Babynahrung Fliegen") ausgerufen. Verteidigungsminister Lloyd Austin hatte am Freitag FlĂŒge dazu angeordnet. Das Weiße Haus hatte mitgeteilt, wegen der Dringlichkeit wĂŒrden dafĂŒr zunĂ€chst MilitĂ€rflugzeuge aus Ramstein eingesetzt, weil am Wochenende keine kommerziellen FlĂŒge verfĂŒgbar gewesen seien. KĂŒnftig wĂŒrden die meisten Lieferungen aber mit kommerziellen Fliegern abgewickelt. Deese sagte auf die Frage, wieso in den USA – einem der reichsten LĂ€nder der Welt – ĂŒberhaupt Babynahrung knapp werden könne: "Es ist frustrierend."