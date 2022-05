Erneut sorgt der ehemalige US-PrĂ€sident Donald Trump fĂŒr Aufsehen in den sozialen Netzwerken: Auf seiner eigenen Plattform "Truth Social" verbreitete der republikanische Politiker einen Beitrag, der einen BĂŒrgerkrieg in den USA ankĂŒndigt oder sogar dazu aufruft. Auch aus der eigenen Partei wird er dafĂŒr kritisiert.

Erinnerungen an den Sturm aufs Kapitol

Bukele hatte auf seinem Twitter-Kanal die hohe Inflationsrate in den USA (zuletzt lag sie bei 8,3 Prozent) und einen bissigen Meinungsbeitrag des US-Senders "Bloomberg" dazu kommentiert. "Das mĂ€chtigste Land der Welt fĂ€llt so schnell, dass man sich fragen muss, was die wahren GrĂŒnde sind. Etwas so Großes und MĂ€chtiges kann nicht so schnell zerstört werden, es sei denn, der Feind kommt von innen", schrieb der salvadorianische PrĂ€sident mit Blick auf die wirtschaftlichen Probleme.