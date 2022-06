Termin für Trump-Aussage vor Gericht steht fest

In einem Betrugsverfahren gegen seine Firmen soll Ex-Pr├Ąsident Donald Trump jetzt am 15. Juli aussagen. Das hat das Gericht festgelegt. Noch gibt es f├╝r ihn aber einen Ausweg.

Der ehemalige US-Pr├Ąsident Donald Trump und dessen ├Ąlteste Kinder sollen bald in New York in einem gegen die Familienholding Trump Organization laufenden Betrugsverfahren unter Eid vor Gericht aussagen. Die Anh├Ârung von Donald, Donald Junior und Ivanka Trump wurde laut am Mittwoch publik gewordenen Gerichtsunterlagen f├╝r den 15. Juli angesetzt. Die Trumps k├Ânnen demnach noch bis zum 13. Juni eine Aussetzung des Verfahrens beantragen.