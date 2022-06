In den USA rückt eine Verschärfung der Waffengesetze näher. Knapp einen Monat nach dem Massaker mit 21 Todesopfern an einer Grundschule in Texas hat sich eine überparteiliche Gruppe am Dienstagabend (Ortszeit) im US-Senat auf einen Gesetzesentwurf für besseren Schutz vor Schusswaffengewalt geeinigt. In der Nacht stimmten unter anderem 14 Republikaner dafür, diesen Entwurf im Senat weiterzuverhandeln. Wird er schließlich angenommen, muss auch das Repräsentantenhaus dafür stimmen.