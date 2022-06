Trump-Sohn zu Urteil: Folge von Obamas Witzen gegen Trump

Was war 2011 passiert?

RĂŒckblick auf 2011: Beim sogenannten "White House Correspondents' Dinner" ist der damalige Reality-TV-Star Donald Trump im Weißen Haus als Gast eingeladen. ZunĂ€chst wird Trump von dem Comedian Seth Meyers aufs Korn genommen. Nach Meyers geht Obama ans Podium und nimmt Trump bei seinem Auftritt ebenfalls in die Mangel. Bei den Witzen geht es vor allem darum, dass Trump eine Verschwörungstheorie, Barack Obama sei nicht in den USA geboren, in den Medien befeuerte.

"Ich weiß, dass er in letzter Zeit viel Kritik einstecken musste, aber niemand ist glĂŒcklicher und stolzer, die Sache mit der Geburtsurkunde aus der Welt zu schaffen, als Donald", sagt Obama unter anderem ĂŒber Trump. Jetzt könne der sich endlich wieder auf die wichtigen Themen konzentrieren, "wie zum Beispiel: Haben wir die Mondlandung gefĂ€lscht? Was geschah wirklich in Roswell? Und wo sind Biggie und Tupac?". Die GĂ€ste des Dinners lachen laut ĂŒber die Witze, Trump sitzt mit versteinerter Miene im Publikum.

Zum Zeitpunkt des Dinners hatte Trump bereits angedeutet, dass er 2012 fĂŒr das Amt des PrĂ€sidenten kandidieren könnte, was er aber letztlich aber doch nicht tat.

Trump ernannte drei konservative Richter wÀhrend seiner Amtszeit

Viele Konservative und Abtreibungsgegner feiern Donald Trump nun in den sozialen Netzwerken. Sie machen ihn direkt fĂŒr das Abtreibungsurteil des Supreme Courts verantwortlich, da er wĂ€hrend seiner PrĂ€sidentschaft drei neue Richter ernannt hatte, die nun alle fĂŒr die Aufhebung des "Roe v. Wade"-Gesetzes gestimmt haben. ZusĂ€tzlich zu seinem Instagram-Post schrieb Trump Junior am Freitag nach dem Urteil auf Twitter: "Stolz auf meinen Vater fĂŒr das, was er heute erreicht hat".

Ex-PrĂ€sident Trump selbst feierte das Urteil des Supreme Court als Entscheidung Gottes. "Gott hat das entschieden", sagte der 76-JĂ€hrige dem Sender Fox News. Der Schritt stehe im Einklang mit der Verfassung und hĂ€tte schon "vor langer Zeit" geschehen sollen. Auch andere prominente Republikaner wie Ex-US-VizeprĂ€sident Mike Pence machen sich allerdings dafĂŒr stark, Abtreibungen im ganzen Land zu untersagen.

Obama: "Freiheiten von Millionen von Amerikanern angegriffen"

Obama kritisierte das Urteil indes scharf. "Heute hat der Oberste Gerichtshof nicht nur fast 50 Jahre PrĂ€zedenzfĂ€lle rĂŒckgĂ€ngig gemacht, er hat die persönlichste Entscheidung, die jemand treffen kann, den Launen von Politikern und Ideologen ĂŒberlassen – und die grundlegenden Freiheiten von Millionen von Amerikanern angegriffen", schrieb Obama bei Twitter.

Obama teilte zudem ein Bild mit einem Text: "Schließt euch den Aktivisten an, die seit Jahren Alarm schlagen beim Zugang zu Abtreibungen und handelt. Steht mit ihnen bei einem örtlichen Protest", hieß es dort. Seine Frau Michelle Obama schrieb: "Ich bin untröstlich fĂŒr die Menschen in diesem Land, die gerade das Grundrecht verloren haben, fundierte Entscheidungen ĂŒber ihren eigenen Körper zu treffen." Der Richterspruch mĂŒsse ein Weckruf, vor allem fĂŒr junge Menschen, sein.