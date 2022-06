Empfohlener externer Inhalt Twitter Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den von unserer Redaktion eingebundenen Twitter -Inhalt anzuzeigen. Sie können diesen (und damit auch alle weiteren Twitter -Inhalte auf t-online.de) mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren. Twitter-Inhalte immer anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen ĂŒbermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.

Im Wissen also, dass die Menge bewaffnet war, rief Trump in seiner Rede dann anschließend: "Also gehen wir los, wir gehen die Pennsylvania Avenue hinunter. Ich liebe die Pennsylvania Avenue. Und wir gehen zum Kapitol." Gemeinsam solle man versuchen, den Schwachen unter den Republikanern "den Stolz und die KĂŒhnheit zu geben, die sie brauchen, um unser Land zurĂŒckzuerobern".

Im Kapitol leitete sein VizeprĂ€sident Mike Pence zu diesem Zeitpunkt gerade die AuszĂ€hlung der Stimmen der WahlmĂ€nner und Wahlfrauen. Die Menge brĂŒllte: "HĂ€ngt Mike Pence!"

Eine Anklage gegen Trump wird wahrscheinlicher

Die Aussagen von Cassidy Hutchinson schlugen in Washington am Dienstag buchstĂ€blich ein wie eine Bombe. Sie könnten ein echter Gamechanger sein, weil sie eine Anklage gegen Donald Trump sehr viel wahrscheinlicher machen als bisher. Vielleicht wirkte der Ex-PrĂ€sident auch deshalb so nervös wie lange nicht. In seinem eigenen sozialen Netzwerk "Truth Social" setzte er fast minĂŒtlich wĂŒtende Nachrichten gegen die Zeugin Cassidy Hutchinson ab, die er "so gut wie nicht kenne".

Aber was ist nun anders? TatsĂ€chlich gaben sich Donald Trump und die Helfer des Ex-PrĂ€sidenten bislang jede MĂŒhe, ihn als vollkommen ahnungslos und teilnahmslos darzustellen. Von bewaffneten Menschen will Trump nichts gewusst haben. Im Gegenteil, Trump, so betonte er es immer wieder, habe vor allem sehr viel "Liebe" vor Ort gesehen. Die inhaftierten AufrĂŒhrer seien deshalb "politische Gefangene". Und die beim Aufstand getötete Ashli Babbitt bezeichnete Trump als unschuldig, und machte sie damit zu einer MĂ€rtyrerin.

Hutchinsons Aussagen sind nach der Meinung vieler Beobachter jetzt so etwas wie die "Smoking Gun", also der bislang fehlende und ĂŒberzeugende Beleg, um den Ex-PrĂ€sidenten zu ĂŒberfĂŒhren. Trump könnte mit seinem jetzt bezeugten Wissen um die Waffen der AufrĂŒhrer mindestens der Anstiftung zum bewaffneten Aufruhr angeklagt werden.

Trump wollte mitmarschieren

Und noch weitere Schilderungen von Hutchinson könnten dem ehemaligen US-PrĂ€sidenten juristisch gefĂ€hrlich werden. Die regelmĂ€ĂŸigen WutausbrĂŒche von Trump sind zwar lĂ€ngst bekannt. Darum ist das neue Detail, er habe sein Mittagessen aus Wut an die Wand geworfen, nachdem sein Justizminister Bill Barr öffentlich gemacht hatte, dass er keinen Wahlbetrug finden könne, fast schon ein Witz.