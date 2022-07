Donald Trump zieht über Kapitolausschuss-Zeugin her: "Lebt in Fantasiewelt"

Der ehemalige US-Präsident Donald Trump hat sich in einem Interview gegen Vorwürfe gewehrt, er habe gewusst, dass es zu Gewalt bei den Protesten am Kapitol kommen konnte. Trump habe vor der Rede an seine Anhänger an diesem Tag von Waffen im Publikum gewusst, hatte eine Zeugin bei einer öffentlichen Anhörung des Untersuchungsausschusses zum Kapitol-Sturm ausgesagt.