Umfrage: Mehrheit der Republikaner-Anhänger gegen Trump

Laut einer Umfrage sehen 55 Prozent der Anhänger der Republikaner Donald Trump nicht als geeigneten Kandidaten an. Im Januar sah das noch anders aus.

Der ehemalige US-Präsident Donald Trump verliert bei den Anhängern der Republikaner an Rückhalt. Bei einer Umfrage im Auftrag des US-Senders CNN sprachen sich 55 Prozent der Befragten für einen anderen Präsidentschaftskandidaten als Trump aus. Im Februar lag der Wert noch bei 49 Prozent. Trump deutet eine mögliche Kandidatur immer wieder an, offiziell hat sich der 76-Jährige dazu aber bisher nicht erklärt.

Auch bei seinem ersten Auftritt in der US-Hauptstadt Washington seit dem Auszug aus dem Weißen Haus machte Trump am Dienstag erneut nur Andeutungen. Trump sagte bei einer Rede vor der konservativen Denkfabrik America First Policy Institute, er habe bei seiner ersten Präsidentschaftskandidatur 2016 gewonnen und bei der zweiten Kandidatur 2020 noch "viel besser" abgeschnitten. "Wir müssen es vielleicht einfach nochmal machen", fügte der 76-jährige Republikaner hinzu.