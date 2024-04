Das sind seine juristischen Probleme Für Trump steht viel auf dem Spiel Von dpa , t-online , cck , sje , lw , mam , bm , jse Aktualisiert am 09.04.2024 - 15:05 Uhr Lesedauer: 6 Min. Donald Trump, Ex-US-Präsident (Archivbild): In den Gerichtsprozessen gegen ihn spielt er auf Zeit. (Quelle: Timothy A. Clary - Pool via CNP/imago-images-bilder) Kopiert News folgen

Kein früherer US-Präsident hat so viele juristische Probleme wie Donald Trump. Ein Überblick.

Donald Trump will erneut an die Spitze der Vereinigten Staaten. Doch schon vor, während und nach seiner Präsidentschaft von 2017 bis 2021 landete der Republikaner mit vielen Skandalen in den Schlagzeilen: Aktuell laufen mehrere Prozesse gegen den Ex-Präsidenten. Der Republikaner setzt darauf, sie bis nach der US-Wahl 2024 hinausziehen zu können. Sollte er gewinnen, könnte er seinen Justizminister auffordern, die Ermittlungen auf Bundesebene gegen ihn einzustellen.

Das Oberste Gericht des Bundesstaates Colorado hatte Trump mit Verweis auf seine Rolle beim Sturm auf das Kapitol im Januar 2021 von den republikanischen Vorwahlen in dem Bundesstaat ausgeschlossen. Die Republikaner riefen daraufhin den Supreme Court auf, den Fall zu prüfen. Der Supreme Court stellte nun fest: Trump darf nicht von der Wahl ausgeschlossen werden.

Video | Radikalisierung in der US-Politik: "Trump hat Ventil geöffnet" Player wird geladen Quelle: t-online

Die Liste der Prozesse gegen Trump ist noch länger. Ein Blick auf die wichtigsten Ermittlungen rund um den führenden Präsidentschaftskandidaten der Republikaner:

Betrugsklage in New York

New Yorks Generalstaatsanwältin Letitia James hatte Ende September 2022 nach jahrelangen Ermittlungen Vorwürfe gegen Trump persönlich sowie gegen drei seiner Kinder vorgelegt. Kern der zivilrechtlichen Klage: Die Trumps hätten Vermögenswerte je nach Bedarf größer oder kleiner dargestellt, um beispielsweise einfacher an Kredite zu kommen oder weniger Steuern zu zahlen, was gegen New Yorker Recht verstößt.

Ein Jahr später, am 26. September 2023, bestätigte Richter Arthur Engoron das vorläufig: Trump, seine Söhne und leitende Mitarbeiter sollen den Firmenwert der Trump Organization jahrelang manipuliert haben. Mehr dazu lesen Sie hier.

Mitte Februar wurde dann das Strafmaß bekannt: Trump muss innerhalb von 30 Tagen 355 Millionen Dollar aufbringen. Das Urteil verlangt zudem, dass der 77-jährige Immobilienunternehmer drei Jahre lang keine Firma im Bundesstaat New York führen darf. Seine Söhne Eric und Donald Jr. müssen demnach jeweils rund vier Millionen Dollar Strafe zahlen und dürfen zwei Jahre lang kein Unternehmen im Bundesstaat New York leiten.

Trumps Anwälte kündigten an, in Revision gehen zu wollen. Trotzdem muss der Ex-Präsident übereinstimmenden Medienberichten zufolge innerhalb von 30 Tagen entweder das Geld oder eine Art Pfand durch eine dritte Firma hinterlegen. Zuzüglich Zinsen beträgt die Gesamtsumme laut der US-Zeitung "New York Times" etwa 450 Millionen Dollar. Das Urteil sei eine "vernichtende Niederlage" für Trump, und die Strafzahlung könne seinen "kompletten Bargeldvorrat auslöschen", kommentierte die Zeitung.

Ende März senkte ein Berufungsgericht die Summe deutlich auf 175 Millionen Dollar, die Trump und sein Team Anfang April hinterlegten.