Der Trump treu ergebene US-Moderator Tucker Carlson hält sich seit Tagen in Moskau auf. Angeblich soll er Wladimir Putin interviewen dürfen. Für Russland wäre das ein willkommenes Spektakel.

"Wir werden sehen", hört man Tucker Carlson in einem Moskauer Hotel sagen. Dann lächelt er. Ein russischer Journalist hatte den amerikanischen Moderator offenbar angesprochen und ihn gefragt, ob er wirklich Putin interviewen werde. So zeigen es Videoaufnahmen von dem Mann, der viele Jahre lang für den konservativen US-Sender Fox News vor allem dafür zuständig war, Donald Trumps Propaganda ungefiltert und unhinterfragt unter das amerikanische Volk zu bringen. Darunter auch die Lügenerzählung von einer gestohlenen Präsidentschaftswahl.

Jetzt hält sich Tucker Carlson schon seit Tagen in Moskau auf. Und es wachsen die Spekulationen, dass ausgerechnet der rechte amerikanische Moderator den russischen Präsidenten Wladimir Putin interviewen darf oder es vielleicht sogar schon getan hat. Es wäre nach journalistischen Maßstäben eine extrem fragwürdige Konstellation.

Propaganda für Putin

Etwa sei der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj nur eine Marionette der Amerikaner, der Nato und des Westens. Sein Zweck: die Bedrohung Russlands. Munter bediente sich Tucker Carlson in seiner Sendung immer wieder an Ausschnitten, die aus dem russischen, vom Kreml gesteuerten Staatsfernsehen stammten.

Sender hatte genug

Der Eindruck, den er vermittelte: Russland verteidige sich lediglich gegen einen aggressiven Westen. Über die von Putin zu verantwortenden menschenverachtenden Massaker an der ukrainischen Zivilbevölkerung sah Carlson großzügig hinweg. Irgendwann, so wird es in Washington zumindest hinter vorgehaltener Hand erzählt, wurde es aber offenbar auch dem mächtigen ehemaligen Fox-News-Chef Rupert Murdoch zu bunt und er warf den Moderator raus.