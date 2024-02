Eine weitere Idee, die bereits praktiziert wurde: Auch Waffenlieferungen an Nato-Verbündete können vorerst dazu dienen, der Ukraine per Ringtausch weiterhin Munition und Material zur Verfügung zu stellen. Aber auch das ist nur eine Krücke, die das Weiße Haus und das Pentagon am liebsten verhindern wollen.

Biden vor Scholz-Besuch mit leeren Händen

Fatal könnte das Signal sein, das Trump mit dem Scheitern des Deals zwischen Demokraten und Republikanern an den russischen Präsidenten Wladimir Putin, aber auch an andere Rivalen wie China aussendet. Biden beschwor darum in einem langen Fernsehstatement am Dienstag erneut: "Es ist an der Zeit, mit diesen Spielchen aufzuhören", so der US-Präsident. "Die Welt wartet. Die Welt schaut zu."

Biden hat Sorge, die Feinde in der Welt könnten sich dadurch bestärkt fühlen, noch mehr gegen die Interessen Amerikas und seiner Partner zu handeln. Den vorliegenden Gesetzentwurf zu unterstützen, bedeute, Putin weiterhin die Stirn zu bieten, so Biden. Ihn abzulehnen, spiele dem russischen Präsidenten in die Hände. "Dann werden die Kosten für Amerika und unsere Verbündeten und Partner steigen", sagte Biden im Weißen Haus vor Journalisten.