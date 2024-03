US-Präsident Biden will Putin die Stirn bieten. Trumps Schwiegertochter steigt an die Spitze der Republikaner auf. Mehr Informationen im Newsblog.

Schweizer Firma zahlt Trumps Kaution

1.55 Uhr: Am Freitag hat Donald Trump eine Kaution in Höhe von mehr als 90 Millionen Dollar bei Gericht hinterlegt. Sie deckt eine Strafe und Zinsen eines Urteils ab, das die Autorin E. Jean Carroll gegen den Ex-Präsidenten erwirkt hat. Jetzt kamen neue Details ans Licht, woher Trump das Geld bekommen hat. Nach einem Bericht des US-Magazins "Newsweek", der sich auf Gerichtsunterlagen beruft, sprang die Firma Federal Insurance Company, eine Tochtergesellschaft des in der Schweiz ansässigen Versicherungsunternehmens Chubb Group LLC, kurzfristig ein. Der Chef der Schweizer Firma, Evan Greenberg, hat Trump während seiner Amtszeit in Handelsfragen beraten.