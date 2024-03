Ex-Trump-Berater: "Werde meine Zeit stolz absitzen"

Joe Biden wirbt um eine Wählergruppe in Schlüsselstaaten. Der US-Kongress verhindert weiterhin wichtige Ukraine-Hilfen. Mehr Informationen im Newsblog.

Im November wählen die USA einen neuen Präsidenten. Derzeit laufen die Vorwahlen der Parteien, an deren Ende jeweils ein Kandidat nominiert wird. Es gilt als wahrscheinlich, dass die Demokraten Amtsinhaber Joe Biden aufstellen und die Republikaner den früheren Präsidenten Donald Trump ins Rennen schicken werden. Hier finden Sie einen Überblick über die Umfragen und das US-Wahlsystem, alle neuen Entwicklungen lesen Sie hier:

USA genehmigen Verkauf von 50 Kampfpanzern an Bahrain

1.30 Uhr: Die US-Regierung hat den Verkauf von Kampfpanzern im Wert von 2,2 Milliarden Dollar (rund zwei Milliarden Euro) an den Golfstaat Bahrain genehmigt. Das Außenministerium in Washington erklärte am Dienstag, es habe den Kongress über den Verkauf der 50 M1A2 Abrams-Panzer unterrichtet. Der Kongress könnte den Verkauf noch stoppen, doch wird in der Regel den meisten Militärgeschäften zugestimmt.

Der Verkauf werde die Fähigkeiten des arabischen Golfstaats verbessern, "gegenwärtigen und zukünftigen Bedrohungen zu begegnen", erklärte ein Vertreter des Außenministeriums. Durch die Panzer könnten Gegner abgeschreckt werden, zudem könne Bahrain nun an regionalen Einsätzen mit den Vereinigten Staaten und anderen US-Partnernationen teilnehmen. Zur Ausbildung an den schweren Abrams-Panzern werde nun ein rund 30-köpfiges Team für bis zu fünf Jahre nach Bahrain entsandt.

In Bahrain ist die Fünfte Flotte der US-Marine stationiert; die Golfmonarchie gilt als wichtiger Nicht-Nato-Verbündeter der USA, was eine bevorzugte Verteidigungszusammenarbeit möglich macht. Im vergangenen Jahr unterzeichneten beide Länder ein Abkommen zur Stärkung ihrer Beziehungen in den Bereichen Wirtschaft und Verteidigung.

Als einziges arabisches Land hat sich Bahrain zudem der von den USA und Großbritannien angeführten Koalition angeschlossen, die gegen die Angriffe der vom Iran unterstützten Huthi-Miliz gegen Handelsschiffe im Roten Meer vorgeht.

Trump: Werden Nato nicht verlassen, solange Europa Beitrag leistet

0.30 Uhr: Der frühere US-Präsident Donald Trump hat deutlich gemacht, dass die USA im Falle seines Wiedereinzugs ins Weiße Haus nicht aus der Nato austreten würden, solange Europa seinen Beitrag für das Militärbündnis leiste. Der Republikaner war in einem am Dienstag ausgestrahlten Interview mit dem rechtsgerichteten britischen Sender GB News von Moderator und Brexit-Vorkämpfer Nigel Farage nach seiner Haltung zu dem Verteidigungsbündnis befragt worden. Farage wollte wissen, ob Amerika in der Nato bleibe, wenn die anderen Mitgliedstaaten "fair spielten". Trump antwortete: "Ja. 100 Prozent." Mehr zu dem Interview lesen Sie hier.

Oberstes US-Gericht billigt umstrittenes Einwanderungsgesetz

0.01 Uhr: Der Oberste Gerichtshof der USA hat am Dienstag das umstrittene Einwanderungsgesetz im Bundesstaat Texas gebilligt, das der Polizei die Festnahme und Ausweisung von illegal ins Land gekommenen Migranten erlauben soll. Nach der Entscheidung des Gerichts kann das als Senate Bill 4 ("SB 4") bekannte Gesetz nun in Kraft treten.

Der Oberste Gerichtshof, der mit einer konservativen Mehrheit von sechs zu drei Stimmen besetzt ist, hatte Anfang des Monats zur Prüfung eine vorläufige Aussetzung des Gesetzes verfügt. Diese wurde nun entgegen der Stimmen der liberalen Richter aufgehoben.

Mittwoch, 20. März 2024

Biden wirbt um Latinos in Schlüsselstaaten

21.05 Uhr: US-Präsident Joe Biden wird am Dienstag in die Bundesstaaten Nevada und Arizona reisen, um dort vor allem um die Stimmen der wichtigen Wählergruppe der Latinos zu werben. Der 81-Jährige wird zunächst zu Kundgebungen in Reno und in Las Vegas erwartet, danach geht es weiter nach Phoenix in Arizona.