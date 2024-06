Seit nunmehr acht Monaten bekämpft Israel die Terrororganisation Hamas im Gazastreifen. Der schmale Landstrich gleicht einem Trümmerfeld. Tausende Menschen sind dort gestorben, ein Ende des Krieges oder auch nur ein Waffenstillstand ist immer noch nicht in Sicht. Erst am Montag hatte die EU die Kriegsparteien dazu aufgefordert, die Waffen endlich schweigen zu lassen. Ohne Erfolg.

In einem am Dienstag erschienenen Interview mit dem "Time Magazin" wollte Biden auf eine entsprechende Frage zunächst nicht antworten. "Ich werde das nicht kommentieren", sagte er. Dann platzte es doch aus ihm heraus. "Es gibt für die Leute allen Grund, diese Schlussfolgerung zu ziehen", so der 81-Jährige.

Hat Biden ein "Gaza-Problem"?

Das Zitat wurde vom "Time Magazine" prominent verbreitet, US-Medien griffen es sogleich auf. Später am Dienstag wurde Biden dann bei einem Auftritt in Washington auf diese Aussage angesprochen, da ruderte der US-Präsident plötzlich zurück. Ob Netanjahu mit dem Krieg ein politisches Spiel treibe, wollte ein Reporter wissen: "Ich glaube nicht. Er versucht, ein ernsthaftes Problem zu lösen, das er hat", sagte Biden.

Spätestens seit den Primaries im Februar, den Vorwahlen zum Präsidentschaftswahlkampf, steht Biden für seinen außenpolitischen Kurs in Sachen Israel in der Kritik. Damals verweigerten etliche demokratische Wähler dem Mann im Weißen Haus schon ihre Stimme. Sie sind unzufrieden darüber, dass die US-Regierung Israel unverbrüchlich die Treue hält – und damit auch das militärische Vorgehen der israelischen Streitkräfte im Gazastreifen stützt.

Dient der Krieg dazu, Netanjahu im Amt zu halten?

Interessant ist, was Biden in dem Interview noch sagt. Nachzulesen ist das in dem vollständigen Transkript, das "Time" ebenfalls veröffentlichte. Denn der US-Präsident deutet auch ein mögliches Motiv Netanjahus an, den Krieg in die Länge zu ziehen: dessen schwierige innenpolitische Lage. Da sind zum einen die Korruptionsprozesse gegen Netanjahu, vor allem aber die Proteste gegen dessen umstrittene Justizreform.