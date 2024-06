Das Angebot kam bei einem Dinner in Trumps Wohnsitz in Mar-a-Lago im April. Anwesend waren dabei auch Vertreter von Ölfirmen, so der Bericht. Als diese Umweltvorschriften der Biden-Regierung klagten, bot der Hausherr ihnen an: Sammeln Sie eine Milliarde Dollar und bringen Sie mich damit zurück ins Weiße Haus. Er würde bei einem Sieg sofort die Biden-Gesetze kassieren.