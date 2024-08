Richterin Chutkans lehnte am Samstag Trumps Antrag auf Abweisung der Anklage aufgrund der Immunität des Präsidenten in einem Schriftsatz ab. Trump kann jedoch "einen neuen Antrag stellen, sobald alle Fragen der Immunität geklärt sind", fügte die Richterin in ihrem Schriftsatz hinzu.

Ex-Präsident Carter: Will bis zur Wahl durchhalten

0.10 Uhr: Der 99-jährige ehemalige US-Präsident Jimmy Carter will noch bis zu den Wahlen am 5. November "durchhalten". "Ich versuche durchzuhalten, um für Kamala Harris zu stimmen", sagte der Demokrat laut einem Bericht der Zeitung "Atlanta Journal-Constitution" vom Samstag. Demnach hatte sein Sohn Chip Carter ihn vor wenigen Tagen gefragt, ob er hoffe, seinen 100. Geburtstag am 1. Oktober noch feiern zu können.

Daraufhin habe der 99-Jährige geantwortet, er wolle lange genug leben, um für die voraussichtliche Kandidatin der Demokraten stimmen zu können, berichtete sein Enkel Jason Carter dem Blatt aus dem US-Bundesstaat Georgia. Der Zeitung zufolge kann dort ab dem 15. Oktober über die Nachfolge des demokratischen US-Präsidenten Joe Biden abgestimmt werden.

Sein Großvater, der seit Februar 2023 zu Hause palliativ versorgt wird, sei in jüngster Zeit "lebhafter und interessiert sich für die Politik und den Krieg im Gazastreifen", sagte Jason Carter dem Blatt weiter. Der ehemalige Erdnussfarmer und spätere Friedensnobelpreisträger, der von 1977 bis 1981 im Amt war, ist der älteste lebende Ex-Präsident der USA.

Samstag, 3. August 2024

Harris und Trump zanken um Termin für TV-Duell

19.27 Uhr: Der republikanische US-Präsidentschaftskandidat Donald Trump und seine demokratische Kontrahentin Kamala Harris liefern sich ein öffentliches Gezerre um einen Termin für ein TV-Duell im Wahlkampf. Trump kündigte auf seiner Onlineplattform Truth Social an, er habe mit dem Fernsehsender Fox News einen Termin für eine Debatte mit Harris am 4. September vereinbart. Harris pocht dagegen auf einen bereits zuvor vereinbarten Termin am 10. September beim Sender ABC.