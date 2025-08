Trump wäre übrigens der vierte US-Präsident mit dieser erstrebenswerten Trophäe. Neben Obama 2009 waren es Theodore Roosevelt 1906 und Woodrow Wilson 1920, eine durchaus illustre Reihe.

Donald Trump tut was für den Nobelpreis – er lernt hinzu. Er stört sich jetzt daran, dass in Gaza Kinder hungern und dass russische Drohnen Nacht für Nacht Zivilisten in ukrainischen Städten töten. Für ihn sind beide Einsichten neu. Deshalb schickt er seinen Sondergesandten und Golffreund Steve Witkoff zuerst nach Jerusalem und dann weiter nach Moskau. Er soll den Willen seines Herrn nach etwas mehr Frieden überbringen.

Die Mittel der amerikanischen Außenpolitik sind bekanntlich Ultimaten und Drohungen. Putin bleibt deshalb bis zu diesem Freitag Zeit, eine Waffenpause in der Ukraine einzulegen. Beugt er sich nicht, sollen Strafmaßnahmen die Abnehmer von russischem Öl und Gas treffen. Das sind interessanterweise vor allem Indien und China. Ob Trump wirklich so weit geht?

Israel muss noch keine Konsequenzen für Unbotmäßigkeit befürchten. Nicht zufällig aber erlaubt Premier Netanjahu in diesen Tagen, dass eine größere Anzahl an Lastwagen Nahrung nach Gaza fahren darf. Nicht genug, um die Hungersnot wirklich zu lindern, aber darum geht es ja auch nicht. Ansonsten ist die Diplomatie momentan machtlos. Die Verhandlungen über eine Waffenpause in Katar, die Amerika vorantreiben wollte, liegen auf Eis.

Was bedeutet das für Nahost und Russland?

Trump sieht nun ein, dass Netanjahu auf Krieg, aber nicht auf Frieden aus ist. Natürlich könnte er Konsequenzen ziehen und zum Beispiel Waffenlieferungen aussetzen. Die derzeitige Vorherrschaft Israels über den Nahen Osten beruht auch auf der militärischen Überlegenheit der US-Systeme. Soweit will Trump aber offensichtlich nicht gehen. Wie weit aber dann?

Und wie geht es im Verhältnis zu Russland weiter? Zum Fortschritt in Wirklichkeitssinn gehört, dass Trump nunmehr besser versteht, was Putin im Schilde führt, eben Krieg so lange zu führen, bis die Ukraine aufgibt oder der Westen die militärische Unterstützung einstellt – aus Interesselosigkeit am Frieden.

Hat Trump trotzdem eine Chance?

Weltmächte sind geübt darin, ihren Einfluss zu überschätzen. Donald Trump ist zusätzlich daran gewöhnt, im Übermaß groß von sich zu denken. Von seinem ungeliebten Vorgänger Obama hätte er schon früher lernen können, dass sich die Geschichte gelegentlich nicht um die Wünsche des US-Präsidenten schert.