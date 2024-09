Kreml glaubt nicht an schnellen Vermittlungserfolg Trumps

18.55 Uhr: Der Kreml rechnet nicht mit einem schnellen Vermittlungserfolg im Krieg gegen die Ukraine , falls in den USA Donald Trump wieder Präsident wird. "Ich glaube nicht, dass es einen Zauberstab gibt. In einem Tag ist das nicht zu schaffen", sagt Kremlsprecher Dmitri Peskow im russischen Fernsehen. Er kommentiert damit Behauptungen des Ex-Präsidenten und jetzigen republikanischen Bewerbers Trump, er könne den russisch-ukrainischen Konflikt binnen eines Tages beenden.

Trotzdem spielt Peskow mit der Idee. Man könnte sich vorstellen, "dass der nächste Präsident der USA in seiner Rede zum Amtsantritt verkündet, dass die USA für Frieden eintreten und deshalb ihre Unterstützung für die Ukraine einstellen", sagt der Sprecher. "Dann verändert sich zum nächsten Morgen vielleicht etwas im Denken, vor allem in Kiew." Peskow fügt in dem Interview für die Sendung "Moskau. Kreml. Putin" aber hinzu, dass dies alles rein hypothetisch sei.