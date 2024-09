Umfrage: Bei diesen Themen liegt Trump vorne

8.11 Uhr: Laut einer neuen Umfrage des Marktforschungsunternehmen Ipsos liegt die jetzige Vizekandidatin Kamala Harris in der Wählergunst zwar vor ihrem Konkurrenten Donald Trump , doch in einigen entscheidenden Fragen vertrauen die Befragten dem 78-Jährigen mehr.

Neben Migration sind es die Themen Inflation und Wirtschaft allgemein. Der größere Teil der Wähler ist der Meinung, dass Trump besser in der Lage ist, Probleme in diesen Bereichen lösen. Davon abgesehen sind nur 47 Prozent der Befragten der Meinung, dass Trump als Präsident geeinigt ist, im Vergleich zu 53 Prozent, die das von Harris glauben.

Unfall in Autokolonne von US-Vizekandidat – Walz unverletzt

22.22 Uhr: Auf dem Weg zu einem Wahlkampfauftritt des demokratischen US-Vizepräsidentschaftskandidaten Tim Walz ist ein Unfall in dessen Autokolonne passiert. Mitreisende Reporter berichten, mehrere Autos in der Wagenkolonne seien auf dem Weg zu einer Kundgebung in Milwaukee im Bundesstaat Wisconsin ineinander gefahren. Betroffen seien Wagen mit Reportern und Mitarbeitern des Wahlkampfteams gewesen, nicht aber das Auto mit Walz an Bord. Mehrere Journalisten seien durch den Zusammenstoß leicht verletzt worden, ebenso ein Mitarbeiter des Wahlkampfteams. Walz blieb unverletzt.