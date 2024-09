Überarbeitete Anklage – Trump plädiert auf nicht schuldig

Sohn des Republikaners McCain stellt sich hinter Harris

00.01 Uhr: Der Sohn des 2018 gestorbenen republikanischen Senators John McCain, Jimmy McCain, will die demokratische Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris im Wahlkampf unterstützen. Er habe sich außerdem von den Republikanern losgesagt und als Anhänger der Demokraten registriert, sagte Jimmy McCain in einem Interview mit dem US-Sender CNN . Hier lesen Sie die Hintergründe.

Trump will Plan für ein "garantiertes" Ende des Ukraine-Kriegs parat haben

20.41 Uhr: Der republikanische US-Präsidentschaftskandidat Donald Trump hat nach eigenen Angaben einen Plan parat, mit dem der Krieg in der Ukraine "garantiert" beendet werden kann. Diesen könne er aber nur bekannt geben, wenn er die Präsidentschaftswahl am 5. November gewinnt, sagt der 78-jährige Rechtspopulist in einem Interview mit dem Podcaster Lex Fridman.

Umfrage: Bei diesen Themen liegt Trump vorne

8.11 Uhr: Laut einer neuen Umfrage des Marktforschungsunternehmen Ipsos liegt die jetzige Vizekandidatin Kamala Harris in der Wählergunst zwar vor ihrem Konkurrenten Donald Trump, doch in einigen entscheidenden Fragen vertrauen die Befragten dem 78-Jährigen mehr.

Neben Migration sind es die Themen Inflation und Wirtschaft allgemein. Der größere Teil der Wähler meint, dass Trump besser in der Lage ist, Probleme in diesen Bereichen lösen. Davon abgesehen davon sind nur 47 Prozent der Befragten der Meinung, dass Trump als Präsident geeinigt ist, im Vergleich zu 53 Prozent, die das von Harris glauben.

Unfall in Autokolonne von US-Vizekandidat – Walz unverletzt

22.22 Uhr: Auf dem Weg zu einem Wahlkampfauftritt des demokratischen US-Vizepräsidentschaftskandidaten Tim Walz ist ein Unfall in dessen Autokolonne passiert. Mitreisende Reporter berichten, mehrere Autos in der Wagenkolonne seien auf dem Weg zu einer Kundgebung in Milwaukee im Bundesstaat Wisconsin ineinander gefahren. Betroffen seien Wagen mit Reportern und Mitarbeitern des Wahlkampfteams gewesen, nicht aber das Auto mit Walz an Bord. Mehrere Journalisten seien durch den Zusammenstoß leicht verletzt worden, ebenso ein Mitarbeiter des Wahlkampfteams. Walz blieb unverletzt.