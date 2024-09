Harris fordert Trump zu neuer Debatte heraus

Immer wieder löst Trump mit der Nutzung bekannter Pophits Empörung aus. Im August teilte Sängerin Céline Dion (56) mit, dass sie ihre Musik nicht von dem ehemaligen US-Präsidenten für dessen Wahlkampf nutzen lassen will. Das Abspielen des Lieds "My Heart Will Go On" bei einer Kundgebung im US-Bundesstaat Montana sei in keiner Weise genehmigt gewesen, erklärte sie auf X. "Wirklich, dieses Lied?" Auch den Song "Hold On! I'm Comin'" von Isaac Hayes darf Trump zukünftig nicht mehr spielen. Mehr dazu lesen Sie hier.