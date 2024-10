Harris' Ehemann sieht sich mit schweren Vorwürfen konfrontiert. Melania Trump spricht ein Heikles Thema an. Alle Informationen im Newsblog.

Trump oder Harris? Feuerwehrleute geben Präferenz bekannt

23 Uhr: Die International Association of Fire Fighters (IAFF) hat bekannt gegeben, dass sie in diesem Jahr keinen Kandidaten im US-Präsidentschaftsrennen unterstützen wird. Dies ist bereits die zweite große Gewerkschaft, die sich in den vergangenen Wochen gegen eine Wahlempfehlung entschieden hat.

In einer knappen Abstimmung entschied die IAFF-Mitgliedschaft mit einem Vorsprung von nur 1,2 Prozentpunkten, weder für Vizepräsidentin Kamala Harris noch für Ex-Präsident Donald Trump eine Unterstützung auszusprechen. Die IAFF war bei der Präsidentschaftswahl 2020 ein früher Unterstützer von Joe Biden gewesen.

Im April 2019 hatte die IAFF als eine der ersten Gewerkschaften im Land ihre Unterstützung für die Präsidentschaftskandidatur von Joe Biden ausgesprochen. Der amtierende Präsident sprach auf der legislativen Konferenz der IAFF im Jahr 2023 und versicherte den anwesenden Feuerwehrleuten: "Ich stehe hinter euch."

Melania Trump veröffentlicht Video zu Abtreibung

20.25 Uhr: Wenige Wochen vor der US-Präsidentschaftswahl hat sich Melania Trump zum umstrittenen Thema Abtreibung geäußert. "Es gibt keinen Raum für Kompromisse, wenn es um dieses wesentliche Recht geht, das alle Frauen von Geburt an besitzen: die individuelle Freiheit", sagt die Ehefrau des republikanischen Präsidentschaftskandidaten Donald Trump in einem auf der Plattform X veröffentlichten Video. Die individuelle Freiheit sei ein Grundprinzip, für das sie "ohne jeden Zweifel" eintrete.

Das nur 28 Sekunden lange Video endet mit einer Frage: "Was bedeutet "mein Körper, meine Entscheidung" wirklich?" Damit bezieht sie sich auf den englischen Slogan "My body, my choice", den Abtreibungsbefürworter als zentrales Argument in der Debatte verwenden. Zuvor hatte der britische "Guardian" über einen Auszug aus den noch unveröffentlichten Memoiren der früheren First Lady berichtet.

JD Vance: Trump hat Wahl 2020 gewonnen

18.21 Uhr: Der republikanische Vizepräsidentschaftskandidat JD Vance hat sich zur für Donald Trump verlorenen Präsidentschaftswahl 2020 geäußert. Während er sich in der Debatte gegen seinen Konkurrenten um das Amt des Vizepräsidenten, den Demokraten Tim Walz, nicht zu dem Thema äußern wollte, beantwortete er die Frage zweier Journalisten, ob Donald Trump die Präsidentschaftswahl 2020 gewonnen habe, am Donnerstag mit einem kurzen "Ja."

Trump hatte die Wahl eindeutig gegen den aktuellen US-Präsidenten Joe Biden verloren, allerdings versucht, Einfluss auf das Ergebnis zu nehmen – und als das nicht funktionierte, den Sturm auf das Kapitol am 6. Januar 2021 angezettelt.

Bericht: Harris' Ehemann soll Ex-Freundin geschlagen haben

8.43 Uhr: Freunde der Ex-Freundin von Doug Emhoff erheben schwere Vorwürfe. Der Ehemann von Vizepräsidentin Kamala Harris soll seine Ex-Freundin im Jahr 2012 geschlagen haben, wie die "Daily Mail" berichtet. Demnach soll Emhoff seine frühere Partnerin am Rande einer Charity-Gala im französischen Cannes aus Eifersucht hart ins Gesicht geschlagen haben.

In dem Bericht bleiben die drei Freunde, die von der Tat durch Erzählungen der Ex-Freundin erfahren haben wollen, allesamt anonym. Das mutmaßliche Opfer wird mit dem Tarnnamen "Jane" beschrieben. Es soll sich bei ihr um eine erfolgreiche New Yorker Anwältin handeln. Eine Reaktion auf eine Anfrage des Blattes lehnte sie nach Angaben der "Daily Mail" ab. Dem Medium liegen Fotos und Schriftverkehr vor, die eine Beziehung zwischen Emhoff und "Jane" nahelegen.

Vorwürfe zu Trumps Rolle beim Kapitol-Sturm veröffentlicht