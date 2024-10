Ted O'Grady: "Müssen aufhören, uns gegenseitig umzubringen"

Der gläubige Christ Ted O'Grady hält während des Gesprächs eine Bibel in der Hand. Er sieht einen Werteverfall in der Gesellschaft: "Die christliche Wertevorstellung ist in Gefahr." Trump und die republikanische Partei seien für den 69-Jährigen die Bewahrer dieser Werte. Dabei ist O'Grady eigentlich in einem anderen politischen Umfeld aufgewachsen: Der Katholik stammt aus Boston und hat irische Vorfahren. Die Stadt liegt in dem Bundesstaat Massachusetts an der Ostküste und ist traditionell eine Hochburg der Demokratischen Partei.