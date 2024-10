Heute sind die Bäume an diesem warmen Herbsttag in bunte Blätter gehüllt, in Ashville ist "Indian Summer", wie diese Jahreszeit hier genannt wird. "Seit der Hurrikan vorbei ist, haben wir jeden Tag strahlenden Sonnenschein", sagt McRorie und muss kurz lachen.

Politisch denken viele Leute in Asheville ähnlich wie McRorie: Die Stadt gilt als ein alternatives Zentrum in dem ansonsten eher ländlich geprägten Westen des Staates. Wer durch die Innenstadt läuft, findet Kunstgalerien neben Mikrobrauereien, bunt tätowierte Frauen und Männer mit langen Bärten und Batikshirts, die genauso gut in den hippen New Yorker Stadtteil Brooklyn passen würden.

Anders als viele andere Orte ist das Zentrum von Asheville von "Helene" zudem kaum betroffen gewesen: Die hügelige Stadt befindet sich in den Appalachen, die Innenstadt liegt vergleichsweise hoch. Am Samstagnachmittag spielt dort eine Rapgruppe in einem Park ein Konzert auf einem bunten Bus, während rundherum Künstler ihre Bilder verkaufen.

Die Stimmung ändert sich allerdings, wenn man sich nur wenige Kilometer außerhalb der Stadt befindet. In verschiedenen Untersuchungen wird vermutet, dass eine Vielzahl von unentschlossenen Wählern in Vorstädten lebt. 2020 gingen alle Landkreise rund um Bumcombe County an Donald Trump.

Don Robinson schippt Schlamm aus einer Lagerhalle in Ashevilles Nachbarort Swannanoa. Zwei weitere Männer fahren mit Radladern über die Ruine, die einst sein Teppichhandel war. Für ihn ist klar, dass die US-Regierung zu viel Geld an die falschen Stellen fließen lässt: "Es fließen Milliarden ins Ausland, und unsere eigenen Leute sterben, werden krank, verlieren ihr Haus und ihren Job."

Der 77-Jährige will bei der Präsidentschaftswahl für Donald Trump stimmen. Allerdings habe er die Entscheidung für Trump unabhängig von den Auswirkungen von "Helene" getroffen. "Als er noch im Amt war, lief es in den Finanzen und auf dem Arbeitsmarkt gut", erklärt Robinson seine Entscheidung. Der Unternehmer habe aber auch verfolgt, was Trump am Dienstag in Swannanoa über die Arbeit von Fema und der Regierung im Katastrophengebiet gesagt hat. Und er gibt ihm recht. Auch Robinson weiß nicht, wofür die Katastrophenschutzbehörde Fema genau ihr Geld einsetzt, wüsste es aber gern.