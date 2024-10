Beliebtheit, die die eine Schwachstelle offenlegt

Obama ist damit quasi das Beste und zugleich das Schlechteste, was Kamala Harris passieren kann. Was bei Obama der Spruch "Yes, we can" ("Ja, wir können es") war, ist bei Harris nicht im gleichen Ausmaß vorhanden. Ihr Slogan "We're not going back" (Wir gehen nicht zurück") entfacht in den USA bislang längst nicht die gleiche Wirkung wie damals Obama. Ob das in den kommenden Tagen noch gelingen kann, ist fraglich.