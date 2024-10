Vor Trumps Auftritt am Wochenende bewarb die Jugendorganisation der Republikaner in New York nun Trumps Event als "Rally of the Century". Wieder gibt es einen Stellvertreter-Kampf. Und Donald Trump hat mit Joe Biden in der Lesart seiner Anhänger bereits einen Gegner geschlagen. Auf der großen Video-Anzeige im Madison Square Garden prangt nun das Gesicht seiner Gegnerin, versehen mit den Worten: "Kamala Harris ist schwach, hat versagt und ist gefährlich liberal." Doch die Vizepräsidentin steht hier nicht im Ring. Sie kämpft in Pennsylvania um die wichtigen Stimmen von Puerto Ricanern. Der "Fight" mit Donald Trump ist die Wahl am 5. November.