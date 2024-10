Atom-U-Boot-Werft steht in Flammen

Ivanka Trump war lange Zeit eine von Donald Trumps wichtigsten Beraterinnen. Dann kündigte sie ihren Rückzug an. Wo ist sie jetzt?

Donald Trump hat nie verheimlicht, welches sein Lieblingskind ist: Ivanka Trump. Seine Bewunderung nahm zum Teil verschrobene Züge an. "Wenn sie nicht meine Tochter wäre, würde ich sie vielleicht daten", sagte Trump im Jahr 2006. Sie hatte ihre ersten öffentlichen Auftritte in seiner Fernsehsendung "The Apprentice" und wurde zum essenziellen Bestandteil seiner politischen Karriere.

Sie trat auf Veranstaltungen und in Werbespots auf und sprach gezielt Frauen und jüngere Wähler für Trumps ersten beiden Präsidentschaftskampagnen an. Sie galt als "gemäßigte Stimme" und machte ihren Vater für ein breiteres Publikum zugänglich. Doch diese Zeiten sind vorbei. Ivanka Trump ist zwar häufig zu sehen – zuletzt auf den Geburtstagen von Kim Kardashian und Jeff Bezos –, nur nicht an der Seite ihres Vaters im Kampf um das Weiße Haus.

Familie vor Politik

Ihr Ausstieg aus dem politischen Leben verkündete Ivanka Trump vor fast zwei Jahren, als ihr Vater nach 2016 und 2020 seine dritte Kandidatur für die US-Präsidentschaft startete. Sie wolle sich mit ihrem Ehemann Jared Kushner aus der Politik zurückziehen, um sich auf ihre Kinder und das Familienleben zu konzentrieren, sagte sie: "Obwohl ich meinen Vater immer liebe und unterstütze, werde ich das in Zukunft außerhalb der politischen Arena tun."

Während Trumps Amtszeit lebte Ivanka in Washington, war als unbezahlte Beraterin des Präsidenten tätig und galt als engste Vertraute ihres Vaters. Nach der Niederlage Trumps im Wahlkampf 2020 und dem Sturm auf das Kapitol am 6. Januar 2021 verließ sie gemeinsam mit Kushner und ihren drei Kindern den amerikanischen Regierungssitz und zog in eine Villa in Indian Creek.

Leben zwischen Milliardären

Die kleine Insel in Florida wird auch als "Milliardärsbunker" bezeichnet. Sie ist nur per Boot oder über eine gut bewachte Brücke zu erreichen und verfügt über eine Privatpolizei. Indian Creek gilt als die exklusivste Wohngegend Miamis und besteht nur aus ein paar Dutzend Häusern, die unter anderem dem DJ David Guetta, dem Footballstar Tom Brady sowie Amazon-Gründer Jeff Bezos gehören.

Dort lebt Ivanka Trump und ist zur stillen Beobachterin geworden, während ihr Vater wahrscheinlich das letzte Mal um das Weiße Haus kämpft. Die 42-Jährige wollte sich auf Anfrage der "New York Times" nicht zum Wahlkampf ihres Vaters äußern und verwies auf ihren Ehemann Jared Kushner, der für die Familie sprechen würde.

Der 43-Jährige erklärte, dass der Ausgang der Wahl zwischen Trump und Harris für ihre Familie kaum etwas ändern würde. "Wir drücken ihm die Daumen und sind natürlich stolz auf ihn", sagte er. "Aber egal, wie es ausgeht, unser Leben wird einfach weitergehen", erklärte Kushner der "New York Times".

Die Geschäfte von Jared und Ivanka

Dabei dürften Ivanka und Jared finanziell davon profitieren, wenn Trump erneut Präsident werden würde. Während seiner ersten Amtszeit war auch Kushner als leitender Berater im Weißen Haus tätig und bemühte sich insbesondere um gute Verbindungen in den Nahen Osten. Jetzt leitet er die Firma "Affinity Partners", die einen drei Milliarden Dollar schweren Fonds verwaltet. Das Geld wurde von den Regierungen Saudi-Arabiens, der Vereinigten Arabischen Emirate, Katars und einem taiwanesischen Milliardär zur Verfügung gestellt. Für die Verwaltung hat Kushners Firma mehr als hundert Millionen Dollar Gebühren eingenommen.

Das Ehepaar macht auch gemeinsam Geschäfte. Ivanka hat die Pläne für ein großangelegtes Immobilienprojekt in Albanien gestaltet. Direkt an der Mittelmeerküste plant "Affinity Partners" einen Luxushotelkomplex inklusive Villen, Yachthäfen und Swimmingpools. Und das, obwohl die albanische Regierung dort einen Nationalpark eingerichtet hatte. Kritiker werfen dem Paar vor, von einer Regierung zu profitieren, die sich bei dem ehemaligen und vielleicht zukünftigen US-Präsidenten beliebt machen will.