Am vergangenen Wochenende ging es mit dem Linken-Politiker Dietmar Bartsch um die Lage in der Ukraine. Er bezeichnete Selenskyjs Friedensvorstellungen als "weltfremd" und forderte mehr Diplomatie. Die Podcastfolge können Sie hier nachhören. Alle Podcastfolgen der Diskussion am Wochenende finden Sie hier in einer Liste auf Spotify.