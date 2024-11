Russland soll hinter Bombendrohungen auf Wahllokale stecken

Georgia gehört zu den sieben Swing States, die die Wahl entscheiden können. Zuvor wurden in dem Bundesstaat Fake-Videos verbreitet, in denen haitianische Einwanderer behaupteten, mehrmals gewählt zu haben. Raffenspergers Büro bezeichnete das Video als "gezielte Desinformation" und sagte, es sei wahrscheinlich von "russischen Trollfarmen" produziert worden.

Harris verbringt Wahlabend an ihrer früheren Universität

18.15 Uhr: Die demokratische Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris will die Wahlnacht an ihrer ehemaligen Universität in der Hauptstadt Washington verbringen. In einem Radiointerview sagte sie: "Ich werde an meiner Alma Mater sein, der Howard University." Davor werde sie mit ihrer Familie zu Abend essen, sagte die Vizepräsidentin dem Sender Newsradio KDKA. Sie habe viele Verwandte zu Besuch. Howard University gehört zu den historisch afroamerikanischen Universitäten der USA, die auch bis heute vor allem schwarze Studentinnen und Studenten anziehen.