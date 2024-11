Regieren die Demokraten die kommenden vier Jahre weiterhin die USA oder übernehmen die Republikaner das Weiße Haus in Washington ? Über diese Frage entscheiden die Amerikaner am Dienstag an den Wahlurnen. Die Umfragen sehen ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Donald Trump und Kamala Harris .

Die Wahl in Übersee interessiert nicht nur die dortigen Wähler, sondern auch die deutsche Bevölkerung, wie zahlreiche Zuschriften an t-online zeigen. Während viele darauf hoffen, dass der 78-Jährige nicht erneut Präsident wird, können andere seiner Konkurrentin nicht viel abgewinnen.

"Harris wird amerikanische Geschichte schreiben"

"Es fühlt sich so an, als sei Harris' einziges Thema das Recht auf Abtreibung", kritisiert Birte Bödecker. "Das war für den Wahlkampf zu dürftig. In meinen Augen ist sie eine Frau, die nur ein Ziel hat: Glamour ins Weiße Haus bringen." Der t-online-Leserin sei negativ aufgefallen, dass die derzeitige Vizepräsidentin sich ihrer Beobachtung nach viel zu selten an der Seite des amtierenden Würdenträgers gezeigt habe. "Als Vize hätte sie viel öfter bei Bidens Auftritten sein müssen. Und so eine Frau will Amerika regieren?"