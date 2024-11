So realistisch: Angel-Simulator für Profis

Sängerin zeigt sich in transparentem Kleid

Til Schweiger versetzt Fans in Sorge

US-Wahlergebnisse laufen ein Zittern um die Swing States Von t-online Aktualisiert am 06.11.2024 - 04:40 Uhr Lesedauer: 3 Min. Ein Mann bringt Wahlurnen in Georgia zur Auszählung: Der Staat ist einer der Swing States. (Quelle: Eloisa Lopez) Kopiert News folgen

Die ersten Ergebnisse bei der US-Wahl zeigen Donald Trump in Führung. Doch das Rennen ist längst nicht entschieden. Ein Überblick.

Die ersten Zahlen der US-Präsidentschaftswahl geben noch keinen Hinweis auf den Ausgang des knappen Rennens. Wie erwartet setzten sich Kamala Harris und Donald Trump nach Wählerbefragungen und ersten Stimmauszählungen in mehreren Bundesstaaten durch, in denen ihr Sieg als sicher galt.

Dazu gehören unter anderem Florida, Indiana und South Carolina für Trump und Maryland, Massachusetts und Illinois für Harris. Die "New York Times" gab in der Wahlnacht die Chance von Donald Trump auf einen Sieg mit etwa 75 Prozent an.

Wie steht es in den Swing States?

Die Swing States sind Pennsylvania, Michigan, Wisconsin, Georgia und North Carolina – sowie Arizona und Nevada im Westen der USA. Vor allem Pennsylvania mit 19 Stimmen von Wahlleuten gilt als potenziell wahlentscheidend. Sowohl Harris als auch Trump waren dort auf der Zielgeraden des Wahlkampfs besonders aktiv.

In Georgia und North Carolina mit jeweils 16 Stimmen von Wahlleuten wurde eine recht zügige Auszählung der Stimmen erwartet. Sollte Trump Georgia und North Carolina für sich entscheiden, müsste Harris zwingend Pennsylvania gewinnen, um Präsidentin zu werden. In Georgia lag Trump gegen 3 Uhr deutscher Zeit knapp vorn, US-Medien wollten sich aber noch nicht auf einen Gewinner festlegen.

Ein mögliches Alarmsignal für Harris in Georgia ist, dass den Nachwahlbefragungen von CNN zufolge 54 Prozent der als unabhängig gemeldeten Wähler für Trump stimmten. Joe Biden, der Trump vor vier Jahren schlug, hatte in dieser Gruppe damals einen Vorsprung von neun Prozentpunkten gehabt.

Empfohlener externer Inhalt X Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den von unserer Redaktion eingebundenen X -Inhalt anzuzeigen. Sie können diesen (und damit auch alle weiteren X -Inhalte auf t-online.de) mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren. X-Inhalte immer anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.

Trump malt wieder Wahlbetrug an die Wand

Wie schon vor vier Jahren behauptete Trump erneut, dass es "massiven Betrug" gebe – speziell sprach er von Philadelphia in Pennsylvania und Detroit in Michigan. Sicherheitskräfte seien auf dem Weg. In Philadelphia wies der Staatsanwalt Larry Krasner die Behauptungen rasch als komplett unbegründet zurück, auch das Bürgermeisteramt von Detroit konnte sie nicht bestätigen. Lesen Sie hier mehr dazu.

Vor und nach der Öffnung der Wahllokale hatte es Bombendrohungen gegeben. Die US-Bundespolizei FBI verfolgte diese nach Russland zurück. Keine der Drohungen sei aber als glaubwürdig eingestuft worden. Die Bombendrohungen hatte es unter anderem in zwei Wahllokalen im besonders umkämpften Swing State Georgia gegeben, weswegen die Abstimmung dort kurzzeitig unterbrochen wurde. Auch aus Arizona wurde ein Vorfall gemeldet, es wurde aber kein Sprengstoff gefunden.

Keine klare Linie in Umfragen

Zugleich sagten 80 Prozent der Wähler in einer Umfrage des Nachrichtensenders CNN an den Wahllokalen, sie hätten sich bereits vor September festgelegt, für wen sie stimmen werden. Vorherige Umfragen zeigten zugleich, dass Harris mit großem Abstand bei Frauen vorn liegt, während Trump im Vergleich zur Wahl 2020 mehr schwarze und Latino-Wähler für sich gewinnen konnte.

Es wird auch über die Mehrheit im US-Kongress entschieden. Zur Wahl stehen alle 435 Sitze im Repräsentantenhaus sowie rund ein Drittel der 100 Sitze im Senat. Die Partei, die den Kongress kontrolliert, kann den Handlungsspielraum eines Präsidenten stark einschränken. Zu den Ersten, die einen Sitz sicher haben, gehört die umstrittene Trump-Vertraute Marjorie Taylor Greene.

Florida stimmt gegen Recht auf Abtreibung

In Florida gab es außerdem Abstimmungen darüber, ob das Recht auf Abtreibung in die Verfassung aufgenommen werden soll und ob Cannabis weiterhin nur für medizinische Zwecke eingesetzt werden darf. Nach ersten Auszählungen wird es wohl keine Ausweitung des Drogenkonsums geben. Die Forderung nach Erlaubnis von Abtreibungen in der Verfassung wurde ebenfalls von einer Mehrheit abgelehnt, berichtet der britische "Guardian".