Trump könnte Tausende Beamte feuern

Befeuert werden die Sorgen der Beamten durch Aussagen von Elon Musk . Der Tech-Milliardär, der in einem Interview mit Trump angeboten hatte, eine Rolle in der neuen Trump-Regierung zu übernehmen, würde laut eigener Aussage gerne zwei Billionen Dollar an Staatsausgaben einsparen – mehr als der Haushalt des Verteidigungs-, Bildungs- und Heimatschutzministeriums zusammen.

Großer Protestmarsch gegen Trump geplant

8.57 Uhr: Verschiedene Organisationen haben einen großen Protestmarsch gegen die zweite Präsidentschaft von Donald Trump angekündigt. Die Organisatoren erwarten laut eigener Aussage rund 50.000 Protestierende. Die als "People’s March on Washington" (auf Deutsch: Marsch des Volkes auf Washington) angekündigte Veranstaltung soll am 18. Januar, zwei Tage vor der Vereidigung Trumps, stattfinden.

Trump will Wahlkampfstrategin zu seiner Stabschefin machen

0.05 Uhr: Der designierte US-Präsident Donald Trump will seine Wahlkampfstrategin Susie Wiles zur Stabschefin im Weißen Haus machen. "Susie ist zäh, klug, innovativ und wird allgemein bewundert und respektiert", erklärte Trump am Donnerstag. "Sie wird weiterhin unermüdlich daran arbeiten, Amerika wieder großartig zu machen. Es ist eine wohlverdiente Ehre, Susie als erste weibliche Stabschefin in der Geschichte der Vereinigten Staaten zu haben", fuhr Trump fort, der am Dienstag die US-Präsidentschaftswahl gewonnen hatte. Lesen Sie hier mehr dazu.