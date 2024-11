Ex-Geheimdienstkoordinator Ratcliffe soll CIA-Chef werden

Putin-Berater: Trump muss jetzt liefern

16.16 Uhr: Nikolai Patruschew, einer der wichtigsten Berater des russischen Präsidenten Putin, hat sich zum Wahlsieg Donald Trumps geäußert. Trump müsse sich an die Verpflichtungen gegenüber den Mächten erinnern, die ihn "an die Macht gebracht haben", sagte Patruschew der staatlichen russischen Nachrichtenagentur Tass.

Melania Trump gibt Jill Biden offenbar einen Korb

6.49 Uhr : Die künftige First Lady Melania Trump hat offenbar eine Einladung ins Weiße Haus für Mittwoch ausgeschlagen. Das berichten übereinstimmend verschiedene US-Medien. Demnach hat Präsidentengattin Jill Biden die Frau von Wahlsieger Donald Trump vergeblich zum traditionellen Kaffeekränzchen geladen – eine symbolische Geste, die den friedlichen Machtwechsel in Washington unterstreichen soll.

Eine offizielle Begründung für ihre Entscheidung nannte Melania Trump nicht. Laut CNN kollidiert der Termin am Mittwoch angeblich mit einer Werbeveranstaltung für ihr neues Buch. Andere Quellen berichten dagegen von einem tief sitzenden Groll von Melania Trump gegen die Bidens. Hintergrund soll die FBI-Razzia auf dem Anwesen der Trumps in Mar-a-Lago im August 2022 gewesen sein, als Ermittler Geheimdokumente aus der Privatresidenz des damaligen Ex-Präsidenten sicherten.

In einem Interview im September sagte Melania Trump über die Razzia: "Ja, das hat mich wütend gemacht. Es fühlte sich an wie ein Überfall." Die Boulevardzeitung "New York Post" zitiert jetzt eine Quelle aus dem Umfeld Melanias mit den Worten: "Der Mann von Jill Biden hat das FBI angewiesen, in ihrer Unterwäsche rumzuwühlen. Die Bidens sind widerlich." Jill Biden sei niemand, den Melania Trump treffen müsse. Es gibt keine Hinweise darauf, dass Joe Biden tatsächlich das FBI auf Donald Trump angesetzt hätte oder der Präsident irgendetwas mit der Durchsuchung zu tun hatte.