In einem Interview im September sagte Melania Trump über die Razzia: "Ja, das hat mich wütend gemacht. Es fühlte sich an wie ein Überfall." Die Boulevardzeitung "New York Post" zitiert jetzt eine Quelle aus dem Umfeld Melanias mit den Worten: "Der Mann von Jill Biden hat das FBI angewiesen, in ihrer Unterwäsche rumzuwühlen. Die Bidens sind widerlich." Jill Biden sei niemand, den Melania Trump treffen müsse. Es gibt keine Hinweise darauf, dass Joe Biden tatsächlich das FBI auf Donald Trump angesetzt hätte oder der Präsident irgendetwas mit der Durchsuchung zu tun hatte.