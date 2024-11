Trumps Dilemma bleibt seine aufgehetzte Basis

Trump hat seine kontroversen Kandidaten bewusst gewählt, auch weil er seine gegen die Washingtoner Eliten aufgehetzte Basis jetzt zufriedenstellen muss. Dass auch er nicht gänzlich auf Expertise und Balance verzichten kann, bleibt seine Schwachstelle. Denn jeder moderat erscheinende Minister gefährdet sein Versprechen von der gnadenlosen "Säuberung" des verhassten "Systems" in Washington.

Doch Trumps Mandat ist eben nicht so grenzenlos, wie er es den eigenen Anhängern versprochen hat. Zumindest entbindet es ihn noch immer nicht von der Notwendigkeit, sich im Rahmen der verfassungsmäßigen Kontrolle um Ausgewogenheit und Kompromisse zu bemühen. Und für die Demokraten ist es ein erstes Signal, dass sich der Widerstand in der Opposition auch in schweren Zeiten lohnen kann.