Taliban: Von Afghanistan geht keine Terrorgefahr für den Westen aus

Nach der Tötung des Al-Qaida-Führers mitten in Kabul durch die USA sehen sich die radikalislamischen Taliban offenbar zu einer Stellungnahme gezwungen. Mit Blick auf das Terrornetzwerk sagte der Taliban-Sprecher und stellvertretende Minister für Information und Kultur, Sabiullah Mudschahid der "Welt am Sonntag": "Für sie ist hier kein Platz."

In dem Abkommen aus dem Jahr 2020 hatten die radikalislamischen Taliban Washington zugesagt, ihre Verbindungen zu Al-Qaida zu kappen. Allerdings gab es schon damals Zweifel, wie verlässlich diese Zusagen waren. In der neuen afghanischen Regierung spielt etwa das Haqqani-Netzwerk eine große Rolle, das traditionell enge Kontakte zu militanten Islamisten pflegt. Experten gehen davon aus, dass die Taliban ein Teil der dschihadistischen Kräfte einbinden wolle, um nicht noch mehr Kämpfer an den noch brutaleren Islamischen Staat (IS) zu verlieren, der in Afghanistan an Boden gewinnt.