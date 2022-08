Wolodymyr Selenskyj: Rhetorik-Experte erkennt auffälliges Detail

Aktualisiert am 30.08.2022 - 18:38 Uhr

Aktualisiert am 30.08.2022 - 18:38 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Seit Kriegsbeginn richtet sich Präsident Selenskyj in seinen Ansprachen an sein Volk und an die Welt. Doch sein Auftreten hat sich nun deutlich verändert.