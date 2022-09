Annalena Baerbock und die Ukraine-Kontroverse: "Das ist doch Quatsch"

Doch ihr Halbsatz "egal, was meine Wähler denken" war zumindest ungeschickt. Einer Frau, die Deutschland in der Welt vertritt, darf die Meinung der Deutschen nicht egal sein.

So lieferte Baerbock die Steilvorlage für jene Desinformationskampagne, die sie nun ereilt hat. Im Amt als Außenministerin kommt es eben auch auf Halbsätze an. Und Baerbock weiß, dass sie wegen ihrer klaren Haltung gegenüber Moskau das bevorzugte Ziel russischer Propaganda ist.

Hätte sie ihre Aussage – wir stehen auch bei Gegenwind fest an der Seite der Ukraine – geschickter formuliert, wäre ihr die aktuelle Welle wohl erspart geblieben.

Sorry, liebe Baerbock-Fans, das war kein Fake

Deswegen – sorry, liebe Baerbock-Fans – geht die ganze Aufregung nicht auf ein "Fake-Video" zurück, wie in vielen Äußerungen und Berichten zu lesen war. Zusammenschnitt und Intonierung eines weit verbreiteten Postings waren verfälschend: ein klassischer Fall von moderner Desinformation, aber kein Fake. Den Satz hatte Baerbock gesagt, wenn auch von vielen Gegnern falsch zitiert wird. Sie sprach nicht von "den Wählern", sondern von "meinen Wählern".

Der Außenministerin unterläuft nicht das erste Mal ein derartiger Lapsus. Im Sommer etwa raunte sie in einer Talkrunde in Berlin , als es um Nord Stream 1 ging, von drohenden Volksaufständen im Winter, wenn man ohne Gas aus Russland bleibe. Auch das war ein fahrlässiger Halbsatz.

Abseits der Aufregung in den sozialen Netzwerken ist die Lage doch so: Eine Mehrheit in Deutschland ist weiterhin für die Unterstützung der Ukraine, das zeigen alle Umfragen. Auch wenn der Preis ein sehr hoher ist. Insofern ist Baerbock weder einsame Heldin noch Verräterin, die Politik gegen einen anderslautenden Volkswillen machen würde.