Knapp drei Wochen nach ihrem offenen Konflikt über die Ukraine-Strategie sind Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und der französische Präsident Emmanuel Macron in Berlin zu Beratungen zusammengekommen. Kurz vor dem Treffen im Kanzleramt bekräftigten beide Seiten ihre Positionen: Macron will weiterhin alle Optionen der Hilfe für die ukrainischen Streitkräfte auf dem Tisch lassen – auch den Einsatz westlicher Bodentruppen. Scholz schließt die Entsendung von Soldaten dagegen weiterhin kategorisch aus.

Macron hatte auf einer Ukraine-Konferenz vor etwa drei Wochen erstmals öffentlich nicht ausgeschlossen, Bodentruppen in die Ukraine zu entsenden. Scholz schloss in den Tagen danach eine Entsendung deutscher Truppen mehrfach dezidiert aus. Macron erwiderte kurze Zeit später in Prag und mahnte vor Feigheit. Einige Beobachter deuteten dies als Anspielung auf Scholz, dem regelmäßig Zögern – etwa bei Taurus – vorgeworfen wird.