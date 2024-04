"RGW 90 Matador" – der Name der Waffe gibt zunächst wenig Aufschluss darüber, was sich hinter ihm verbirgt. Wenn man die Abkürzung auflöst, wird es schon deutlicher: Die Buchstaben stehen für "Man-portable Anti-Tank, Anti-Door". Zu deutsch: von Menschen tragbare Anti-Panzer, Anti-Tür-Waffe.

Einsetzbar auch in engen Räumen

Doch was kann der ungelenkte Granatwerfer "Matador"? Nach Angaben des inzwischen zerschlagenen Herstellers "Dynamit Nobel Defence" liegt seine Stärke vor allem in der Kompaktheit und Flexibilität. Die Waffe ist einen Meter lang, wiegt rund elf Kilogramm und hat eine Reichweite von mehr als 300 Metern. Außerdem feuert er rückstoßfrei und ist damit auch in verhältnismäßig engen Räumen einsetzbar – beispielsweise im Häuserkampf.

"Matador" kann kleine Panzer und Mauern treffen

In welchen Situationen könnte der Granatwerfer in der Ukraine also konkret eingesetzt werden? Wie der "Merkur" schreibt, dürfte er zwar an russischen Kampfpanzern scheitern, leichteren Schützenpanzer hingegen könne er gefährlich werden. Außerdem könne er Mauern durchschlagen, was in Häuserkämpfen von Vorteil sein kann.