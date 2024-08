Polizei durchsucht Gebäudekomplex in Berlin

In Berlin wird ein Gebäudekomplex durchsucht. Der Grund: Es besteht wohl der Verdacht eines Verstoßes gegen Russlandsanktionen.

In Berlin ist der Zoll zu einer Razzia bei Firmen wegen des Verdachts auf Verstöße gegen Russlandsanktionen der EU ausgerückt. Auf Beschluss des zuständigen Amtsgerichts hätten rund 100 Einsatzkräfte der Zentralstelle für Sanktionsdurchsetzung einen Gebäudekomplex durchsucht, teilte die Generalzolldirektion am Dienstag in der Hauptstadt mit. Beide Firmen unterlägen dem Sanktionsregime der EU. Gelder und Vermögenswerte von entsprechend gelisteten natürlichen oder juristischen Personen würden eingefroren.