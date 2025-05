Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Trump telefoniert heute mit Putin über den Ukraine-Krieg. Die Welt hofft auf Frieden, aber fürchtet zugleich den großen Ausverkauf. Kann der selbst ernannte "Dealmaker" den Krieg beenden – oder spielt er Russland in die Hände?

Wenn US-Präsident Donald Trump heute gegen 16 Uhr deutscher Zeit im Oval Office in Washington zum Hörer greifen wird, um Wladimir Putin anzurufen, wird die Welt den Atem anhalten – nicht nur in Hoffnung, sondern auch in großer Sorge. Denn der Einsatz, der auf dem Spiel steht, ist enorm, die Erwartungen sind hoch, und das Risiko eines fatalen Fehlers ist größer denn je.

Nach mehr als drei Jahren erbitterter Kämpfe im russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine könnte die Zukunft des europäischen Landes – und mit ihr Europas Stabilität – nun ganz besonders von diesem Telefonat abhängen. Geführt wird es zwischen zwei mächtigen Männern, die glauben, allein sie könnten diesen tödlichsten Konflikt auf europäischem Boden seit dem Zweiten Weltkrieg beenden. Zumindest einer von ihnen könnte es tatsächlich: Der russische Präsident Putin müsste nur seine Truppen von ukrainischem Boden zurückziehen und das Blutvergießen hätte ein Ende.

Trumps Ankündigung: Ein "historischer Durchbruch"?

Trump hat das für Montagvormittag Ostküstenzeit geplante Gespräch schon vorab auf seinem sozialen Netzwerk "Truth Social" als möglichen Durchbruch inszeniert, als einen entscheidenden Moment, um ebendieses "Blutvergießen zu stoppen" und – wie er es ausdrückt – "einen Krieg zu beenden, der niemals hätte stattfinden dürfen". Er kündigte an, nach dem Gespräch mit Putin auch noch mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj sowie mehreren Nato-Staats- und Regierungschefs zu telefonieren.

Ob es heute wirklich zu einem Durchbruch mit dem Kremlchef kommen wird, ist offen. Klar sein dürfte aber schon jetzt: Trumps Vorgehen ist keine gewöhnliche Diplomatie – gemessen an dem, was der amerikanische Präsident bisher geäußert hat, ist es vielmehr das persönliche Theaterstück eines Mannes, der so tut, als könnte er den Frieden nach seinen eigenen Vorstellungen formen und schließlich diktieren.

Und während sich in Europa eine große Hoffnung auf eine Waffenruhe regt, überwiegt zugleich Vorsicht. Führende europäische Politiker – Bundeskanzler Friedrich Merz, der britische Premierminister Keir Starmer, Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und Polens Regierungschef Donald Tusk – haben Trump darum schon vor dem geplanten Gespräch kontaktiert. Und am Sonntagabend, damit auch wirklich nichts anbrennt, gleich noch einmal. Dieses Mal auch mit Italiens Ministerpräsidentin Georgia Meloni, die in Rom zuvor schon mit US-Vizepräsident JD Vance zusammengetroffen war. Dafür fehlte Tusk aus Termingründen.

Ihre gemeinsame Botschaft an Trump dürfte wie in den vergangenen Wochen gewesen sein: Lass dich von Putin nicht einwickeln. Verwechsle Schmeichelei nicht mit Aufrichtigkeit. Opfere nicht Europas Sicherheit für eine schnelle Schlagzeile oder den bloßen Eindruck eines vermeintlichen historischen Deals.

Europas Hoffnung und Putins Antwort

Die diplomatische Bühne für Trumps Telefonat mit Putin wurde seit vielen Tagen sorgfältig vorbereitet. Die Ukraine hat ihre Bereitschaft zu einem bedingungslosen Waffenstillstand signalisiert. Die Gespräche in Istanbul – auch wenn sie bis auf einen Gefangenenaustausch ohne Ergebnis blieben – zeigten, dass Kiew gewillt ist, Trumps Vorschlag einer 30-tägigen Feuerpause zu akzeptieren.

Europäische Staats- und Regierungschefs führten eine konzertierte diplomatische Offensive an: Sie stimmten Selenskyj auf Trumps Vorstellungen ein, sicherten seine Zustimmung ab und übermittelten Trump dann gemeinsam diese Botschaft der Einheit.