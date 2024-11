Wohl am Wochenende in Berlin entstanden

Sahra Wagenknecht (l) und Xenia Sobtschak: Wagenknecht will nicht gewusst haben, mit wem sie fotografiert wurde. (Quelle: Sven Simon/Russian Look)

Xenia Sobtschak zählt darüber hinaus zu den bekanntesten Medienpersönlichkeiten Russlands. Ihren Durchbruch hatte sie in den frühen 2000er-Jahren mit der TV-Show "Dom dwa", dem russischen Pendant zu "Big Brother". Später wechselte sie in den Journalismus.

Nawalny: "Parodie einer liberalen Kandidatin"

BSW: "Was für ein Quatsch!"

In ihrem Beitrag beschrieb Sobtschak Berlin als "fantastische Stadt", erklärte jedoch, dass sie sich nicht so in die Hauptstadt verliebt habe wie andere. Ihre vier Tage in Berlin bezeichnete sie als "Geschäftsreise", bei der sie Konzerte besuchte, Abendessen wahrnahm und unter anderem auch Wagenknecht traf. Der BSW-Gründerin werden immer wieder russlandfreundliche Positionen nachgesagt. Wagenknecht widerspricht dem regelmäßig vehement.