Kein Handschlag in Damaskus – Baerbock wird deutlich

Aktualisiert am 04.01.2025 - 11:39 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Es war nur ein kurzer Moment beim Besuch der Außenministerin in Damaskus, doch in Deutschland löste er Irritationen aus. Während Syriens neuer Machthaber Ahmed al-Scharaa ihrem französischen Amtskollegen Barrot zur Begrüßung die Hand reichte, fasste er sich für Baerbock nur kurz an die Brust – einer Frau die Hand zu geben, ging dem islamistischen Politiker offenbar zu weit. Nach ihrem Treffen äußerte sich Baerbock persönlich zu der Szene.